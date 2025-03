Família de Gugu quer condenação de Ricardo Rocha e indenização de R$ 100 mi

Considerando a natureza reipersecutória da presente ação, bem como a cumulação de pedidos patrimoniais consistentes no bloqueio dos bens transferidos aos herdeiros testamentário do de cujus, nos termos do art. 292, §3º, CPC, requer-se a alteração do valor da causa de ofício para que corresponda ao proveito econômico pretendido pelo autor, qual seja, ¼ (um quarto) dos bens e direitos deixados por Gugu ou, no mínimo, o valor equivalente a soma dos imóveis oferecidos em garantia pelos réus, intimando-se o autor para complementar as custas correspondentes.

Aponta ação da família de Gugu

Com esta alteração do valor, Ricardo Rocha pode contrair uma dívida espantosa, já que os advogados pedem a condenação do vendedor ao pagamento de 20% em honorários advocatícios. Caso a Justiça acate esta decisão, ele terá que pagar R$ 50 milhões para cada um dos escritórios, totalizando R$ 100 milhões.

Mas a situação ainda pode piorar. A defesa da família Liberato também exige a condenação de Rocha por litigância de má-fé, um crime que não prevê prisão, mas imputa ao condenado o pagamento de uma multa que pode variar de 1% a 10% do valor da causa. Ou seja, ele pode ainda ter que desembolsar entre R$ 2,5 milhões e R$ 25 milhões.

Posicionamentos

Splash procurou os dois escritórios que defendem os herdeiros de Gugu e também os advogados de Ricardo Rocha, mas somente Nelson Wilians, representante de Marina e Sofia, nos atendeu até a publicação desta reportagem, e alegou que não poderia se aprofundar nas explicações por se tratar de um processo que corre em segredo de Justiça.