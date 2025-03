'E Chico Barney que se ferre!': Davi Brito explica por que furou entrevista

E ela sentadinha lá, eu falei: tudo bom? Aí tinha uma amiga dela que parecia com a mulher de Luan Santana [Jade Magalhães]. Aí eu comecei a puxar a conversa com a amiga dela, para puxar a conversa com ela. Ela bem na dela, bem plantada. Depois eu comecei a puxar a conversa com ela.

Davi Brito

O convidado de Chico Barney seguiu explicando a história de como conheceu sua atual namorada, Adriana Paula, dizendo que 'apelou' para sua fama quando a pretendente fazia jogo duro.

A gente conversou, conversou. Eu disse, você não me conhece não? E ela: eu assisti você. Eu falei, essa é difícil. Eu gosto de dificuldade, e ela na dela se plantou, e eu falei: você não vai me dar o número para gente conversar? Ela falou que ia me dar o número. Eu insisti para gente sair, bora sair, bora sair. Ela sempre mantendo a dificuldade. Não, calma, não é assim, você tá muito apressado.

Eu falei, eu gostei, eu gostei dela. E a gente se conhecendo, se conhecendo, a gente marca um dia, enfim, a gente conseguiu sair, se conheceu. Eu sou muito ansioso nessa questão. E a gente foi saindo, se conhecendo, amadurecendo. E aí depois disso, a gente programou de viajar. Falei, eu vou para Chapada Diamantina, você quer ir comigo?

E chegando lá foi aquela vibe boa, uma conexão boa. Eu nunca tinha aproveitado minha juventude dessa maneira.

Davi Brito

E o apresentador do UOL não perdeu a oportunidade de brincar com o campeão do BBB, que furou a entrevista para curtir a viagem romântica na Chapada Diamantina.