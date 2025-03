Diego fica preocupado após alerta de Renata: 'Meu irmão nunca faria isso'

Diego Hypolito, 38, tentou absorver a informação de que Gracyanne, 41, é falsa com ele e com sua irmã no BBB 25.

O que aconteceu

Com o retorno de Renata, o ginasta descobriu que seu cunhado e seu irmão pediram para que ele fosse avisado sobre a falsidade da musa fitness. A bailarina deixou bem claro que os familiares do brother estavam bem tensos com essa relação dele.