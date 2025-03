'Não estamos velhas': Claudia Ohana não é única famosa contra etarismo

Flávia Alessandra comentou sucesso de 'Trepa trepa' Imagem: Reprodução

Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães, 52, também abordou o assunto em 2022, em conversa com a colunista do UOL Silvia Ruiz. "Confesso que esse número [sua idade] tem sido muito assustador para mim. Comecei a pensar: e agora? Eu vou ser a vovó engraçada? Humor tem muito a ver com atualidade. E eu me sinto jovem, internamente. Mas me dei conta de que esse medo vem do fato desse assunto ser muito pouco falado".

Na ocasião, a colunista apontou que o nome desse medo era etarismo. No caso de Ingrid, relacionado à sua profissão: "Aos 46 me ofereceram um papel de uma mulher gostosa numa novela. E um amigo falou: 'aceita! Porque vai ser uma das últimas vezes que seu telefone vai tocar. Aos 50, o telefone para de tocar", contou a atriz. "Isso me marcou", afirmou.

Leticia Spiller

Após a vitória de Michelle Yeoh ao Oscar de melhor atriz, em 2023, Spiller destacou a fala de Yeoh sobre nunca deixar ninguém dizer que a melhor fase de sua vida já passou. "É exatamente esse o recado que quero passar. Esse ano faço 50 anos e 35 anos de carreira, e ainda há muito o que conquistar. Por muitos anos, nós mulheres, nos sentíamos no fim da carreira chegando aos 40 anos. O mercado muitas vezes é cruel".