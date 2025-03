Chico Barney: Retorno de Renata mostra que o BBB 25 ainda tem solução

Renata está de volta à casa do BBB 25 após ter sido colocada na Vitrine do Seu Fifi, uma espécie de Casa de Vidro em que ela recebeu informações privilegiadas do público. Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o desempenho da dinâmica para o enredo do programa durante o Central Splash desta sexta-feira (14).

Em seu retorno, Renata fez questão de abraçar fortemente tanto sua amiga, Eva, quanto Vilma, apontada pelo público durante a Vitrine como uma das favoritas. Nos gêmeos, João Pedro e João Gabriel, ela teve uma reação mais fria: "Mudou, hein?", aponta Chico.