'Beleza Fatal': A saga de Camilla Queiroz para sair da Globo e topar papel

No entanto, Camila estava em um contrato com a Globo, pois ainda estava no ar em "Amor Perfeito". A atriz resolveu ativar o "modo turbo" e, assim que seu contrato acabou, correu para o estúdio de Raphael.

O contrato dela acabou na sexta. No sábado, ela pintou o cabelo de loiro e na segunda-feira ela começou a filmar. Atrasamos todas as cenas dela. Foi um combo de gente querendo dar certo

Raphael Montes