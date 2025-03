BBB 25: Renata voltou gritando, mas continua longe do prêmio

Renata, do BBB 25, realizou o sonho de muita gente: deixou os problemas presos em uma casa, quietinhos, enquanto saía de lá com uma mochila para receber sugestões para resolvê-los. Será que vai dar certo?

Em um BBB sem favoritos, até que ela está bem posicionada na corrida pelo prêmio (prova disso é que foi a escolhida pelo público para ir para a Vitrine do Seu Fifi). Mas acredito que, se ela vier a ganhar o programa, não terá tido colaboração nenhuma dessa dinâmica.

Um dos maiores perigos que Renata corre é tirar conclusões sobre os outros a partir de percepções que não são as dela mesma. Isso dificilmente funciona, até porque as pessoas são diferentes para um e para outro, despertam sentimentos distintos no público e as relações não são feitas apenas de coisas boas ou apenas de coisas ruins.