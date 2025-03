Renata volta para a casa do BBB 25 e arranca gritos de brothers

Logo nos primeiros minutos de retorno, já arrumou uma confusão com Aline. "Você é mentirosa", retrucou Aline.

A sister havia deixado a casa do BBB 25 por volta das 9h de ontem e foi encaminhada para um shopping no Rio de Janeiro, onde inaugurou a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi. Lá, a bailarina ouviu várias informações externas e conselhos do público quanto ao jogo.

Na casa, os participantes acreditavam que ela estava participando de um desafio. Renata, inclusive, não participou da Prova do Líder.

