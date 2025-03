BBB 25: Renata comete erro grave se seguir aliada dos gêmeos, diz Dantinhas

Renata retornou para a casa do BBB 25 na manhã desta sexta-feira (14), com a missão de usar as informações que recebeu do público durante a Vitrine do Seu Fifi. Um dos temas mais falados pelos telespectadores foi em relação à amizade dela com os gêmeos, João Pedro e João Gabriel. A reação da sister diante disso foi um dos assuntos do Central Splash desta sexta-feira (14).

A bailarina resolveu chamar os gêmeos para conversar, junto com Maike, Eva e dona Vilma, que dividem o Quarto Fantástico com ela. Renata confrontou os irmãos, questionando se eles são um time ou não. Renata citou que ouviu do público que eles lhe chamaram de interesseira. João Gabriel disse que ela estava fazendo uma tempestade em copo d'água.

Apesar do enfrentamento, Renata resolveu confessar para dona Vilma e Eva que eles estão queimados fora da casa, e revelou seu desejo de seguir jogando com eles apenas para conseguir somar votos nos Paredões.