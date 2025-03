BBB 25: Quem Guilherme vai indicar ao Paredão?

Em conversa com seus aliados, Guilherme confirmou que indicará Gracyanne Barbosa. Aline demonstrou apoio e cogitou somarem votos em Maike: "Eu já tenho várias críticas e situações em que eu não concordei com algumas atitudes e posturas dela, assim como ela tem várias críticas em relação a mim, mas em relação à pessoa. Sempre me tratou bem, com educação."

Os dois, inclusive, conversaram sobre o assunto. A musa fitness, no entanto, pareceu não concordar com o voto.

Guilherme ainda disse que, caso Gracyanne esteja imune nesta semana, indicará uma pessoa que ainda não foi para o Paredão. Atualmente, Eva, Maike, os gêmeos e Delma não estiveram na berlinda.

No Quarto do Líder, ele definiu quem receberá a pulseira de "alvo". "Já botei aqui a ordem de pessoas que vou precisar dar a pulseira, o alvo: Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Eva e Vilma", disse. "Mas Eva e Dona Vilma, não tenho o que falar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.