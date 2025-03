Apple confirma retorno de Ted Lasso para 4ª temporada com Jason Sudeikis

Sobre o enredo da nova temporada, Sudeikis disse, em um comunicado oficial: "Na quarta temporada, o time da AFC Richmond aprende a pular antes de olhar, descobrindo que, onde quer que cheguem, é exatamente onde deveriam estar".

A empresa ainda não divulgou se o restante do elenco volta para nova leva de episódios. De acordo com o próprio Sudeikis, a trama deve mostrar o treinador Ted Lasso comandando o time de futebol feminino do FC Richmond.