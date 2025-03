Após ex de Urach, Luiza Ambiel grava com ator que já filmou com a modelo

Luiza Ambiel detalhou como foi a gravação com Capoeira, ator de conteúdo adulto, que é conhecido por ter um membro avantajado.

O que aconteceu

Nesta tarde, a ex-Banheira do Gugu postou um vídeo diretamente do motel com o ator que já também esteve em filmes com Andressa Urach. "Olha só, vocês estão me perguntando se eu gostei de gravar com o Capoeira. O que vocês acham? Mas eu vou dar essa resposta de um jeito melhor ainda. Quer ver só? Ai meu Deus, dá uma olhada. Olha como ele já chega".

Beijando o pescoço da famosa no vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, Capoeira se derrete em elogios. "Maravilhosa, viu? Não tem como não gostar dessa mulher".