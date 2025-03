Após devolver dinheiro, Osmar revela grande segredo em 'Volta por Cima'

Madá (Jéssica Ellen), no entanto, não alivia e joga na cara do tio que o feito não foi mais do que sua obrigação. É quando o marido de Violeta (Isabel Teixeira) decide fazer algo que, segundo ele, não seria sua obrigação.

Osmar conta que o bebê que Cacá (Pri Helena) está esperando não é de Jão (Fabrício Boliveira). Ele revela que o filho é de Baixinho (Rodrigo Garcia).

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.