Aos 83, Roberto Carlos explica broncas em show: 'É a idade'

Nos últimos anos, Roberto Carlos, 83, tem chamado a atenção por perder a paciência durante alguns shows —o que surpreende os seguidores do Rei e viraliza na internet. A mais recente aconteceu na virada do ano, em Recife, quando ele se incomodou com pessoas que não paravam de falar durante a apresentação.

Em alto-mar, com o seu cruzeiro Além do Horizonte, ele explicou o porquê de perder a paciência agora: "É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam".