Antonia Fontenelle encarna Cicciolina em ensaio para plataforma adulta

Antonia Fontenelle, 50, vai encarnar grandes ícones sexuais em ensaios fotográficos para a Zexter, plataforma de conteúdo adulto na qual recentemente abriu um perfil.

O que aconteceu

A apresentadora abre a série reproduzindo Cicciolina, lendária atriz do pornô italiano, que hoje está com 73 anos. Nas fotos, ela recria as poses e figurinos da musa europeia no clipe da música "Baby Love", que ela lançou em 1984.

Fontenelle já havia anunciado anteriormente que seu conteúdo na Zexter seria sensual, mas não pornográfico. "Não vou fazer coisas que estão contra os meus princípios. [...] Não levo jeito para fazer a 'peladona', ficar fazendo as coisas diante de uma câmera."