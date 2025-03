Anitta revela se teve 'algo a mais' com ex de Kyle Richards

Anitta, 31, abriu o jogo a respeito de sua relação com Mauricio Umansky, 54.

O que aconteceu

A cantora assegurou que o corretor de imóveis é apenas seu amigo. "Ele é uma ótima pessoa. Eu o conheci em Aspen, um dia antes dessa loucura de esquiar com toalha. Maurício é criador de vídeo. Sempre nos falamos, nos tornamos bons amigos", assegurou ela, em entrevista ao programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, em Nova York.

Anitta negou ter tido qualquer tipo de envolvimento amoroso com Umansky. "Não", respondeu, taxativa, à pergunta do apresentador Andy Cohen, 56, se havia tido 'algo romântico' com o corretor.