Aline questiona decisão de Vitória em prova: 'Achava que era próxima'

Não sei, não consegui entender. Porque querendo ou não, eu sou mais próxima dela. Pelo menos eu achava, né Aline

Aline repercutiu o assunto para outros brother, como Vinícius e Guilherme. "Na hora que cheguei, olhei pra Diego, aí ele: 'quem te tirou?'. Eu falei: Vitória. Eu falei: 'Mas Di, a Gra ainda tá lá", disse. "Eu fiz, tipo assim: 'Porque eu?'"

As sisters, no entanto, conversaram, e Vitória expôs o motivo de sua escolha. "Aline já foi Líder no jogo, Delma e Gui ainda não", disse. "É um critério, mas qualquer pessoa pode ir ao Paredão", rebateu Aline.

