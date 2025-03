Ministra aponta caminhos do audiovisual após 'anos de desmonte' e Oscar

VoD e os caminhos do audiovisual

Pauta deve ganhar fôlego em 2025 Imagem: Amanda Marques

Para Splash, a ministra ressaltou a necessidade de regulamentação do serviço de vídeo sob demanda (VoD) no Brasil —apesar de todos os desafios que envolvem o tema. As discussões em torno da pauta devem ganhar espaço no Congresso Nacional, que estuda regras para equilibrar o serviço.

Nós temos que estabelecer diálogos e estamos propondo também essa questão, de uma maneira a trazer uma lei que seja favorável ao cinema brasileiro, à produção independente, sem também prejudicar. É uma articulação toda que se faz no Congresso, com as grandes empresas de streamings. Certamente esse ano nós teremos uma decisão em relação a isso.

Margareth Menezes

Estudo da Consultoria Legislativa do Senado, que foi publicado no mês passado, apontou que as plataformas de vídeo online alcançaram em janeiro uma audiência de 33,9%, frente a 66,1% da TV com programação linear —incluindo a TV aberta.

Em 2023, de acordo com dados do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o mercado de VoD faturou US$ 1,95 bilhão com os serviços disponibilizados ao público brasileiro. Ao mesmo tempo, os serviços não estão sujeitos a mecanismos de incentivo à exibição de conteúdo nacional.