BBB 25: Com dois meses no ar, quais duplas já foram desfeitas?

Completamente eliminadas

Arleane e Marcelo: O casal foi a vítima do primeiro Paredão da temporada, com o jogo ainda disputado completamente em duplas.

BBB 25: Arleane e Marcelo são eliminados no primeiro paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Edilberto e Raissa: Pai e filha não resistiram ao segundo Paredão do BBB 25, o último que eliminou uma dupla de vez.

BBB 25: Edilberto e Raissa na noite da segunda eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Camilla e Thamiris: As irmãs foram a primeira dupla a ser eliminada totalmente do jogo de forma individual. Por coincidência, as duas saíram na sequência: Camilla foi a eliminada do sétimo Paredão e Thamiris deixou a casa no oitavo.