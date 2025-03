Vitrine do BBB 25: Filho de Vilma expõe favoritismo de Vitória para Renata

Douglas Almeida, irmão de Diogo Almeida e filho de Vilma, do BBB 25, deu uma passadinha no "Vitrine do Seu Fifi", localizado em um shopping na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele conversou com Dieguinho e Dantinhas durante o Central Splash.

Uma multidão se reuniu na frente da "Casa de Vidro" que foi montada no local para Renata, escolhida pelo público, ficar sabendo de diversas fofocas.

Douglas levou um cartaz para a sister, dizendo que Vitória Strada só tem torcida fora da casa por causa de Juliette, vencedora do BBB 21. "É um olhar meu", disse. Ele ainda contou que o jogo da atriz não lhe agrada.