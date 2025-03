Após 4 meses em CTI devido a um AVC, Toni Platão é transferido para quarto

Boletim destaca que Toni precisava de tratamento e cuidados intensivos quando foi internado: "Comunicamos que o Sr. Antônio Rogério Coimbra, também conhecido como Toni Platão, radialista, cantor, comentarista de futebol, iniciou sua internação no Hospital Adventista Silvestre desde o dia 11 de novembro de 2024, devido a um grave acidente vascular cerebral. Na ocasião, ele necessitava de tratamento cirúrgico e cuidados intensivos, os quais foram prestados de imediato pela instituição".

Toni recebeu alta do CTI ontem e seguiu para o quarto onde mantém recuperação: "Desde os procedimentos iniciados e mais intensamente nas últimas semanas, Toni vem apresentando uma melhora neurológica considerável e progressiva, o que lhe garantiu a alta no dia 12 de março de 2025, do CTI para o quarto, onde continuará sua reabilitação".

Ele já havia ficado internado em setembro do ano passado. Na ocasião, Platão explicou que está com as carótidas entupidas e precisou instalar um stent no coração para desobstruir as artérias. Em nota divulgada nas redes sociais, o artista disse que o problema cardíaco é resultado de seu vício em tabagismo.

Cantor escreveu que "a conta" pelos anos de fumante "chegou" e ele está "pagando agora". "Depois de anos de tabagismo, minhas carótidas pediram arrego, entupiram", relatou.