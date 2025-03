Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 14 a 22/3

Beatriz rejeita a proposta de Basílio. Marlene lamenta a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. Iolanda decide deixar a cidade para ter seu filho. Raimundo revela aos filhos seu namoro com Marlene. Beto garante a Raimundo que se casará com Beatriz. Beatriz teme ser presa e prejudicar Beto. Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano. Sem saber, Topete acaba usando o gravador de Zélia e destruindo sua fita com as provas contra Juliano. Érico enfrenta Nelson. Glorinha sofre por não conseguir se entregar para Ulisses. Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.

Quarta-feira, 19 de março

Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país. Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton. Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV. Bia coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz.

Quinta-feira, 20 de março

Juliano parabeniza a ação de Bia. Alfredo e Amália consideram a entrevista de Beatriz um sucesso. Clarice afirma a Teresa que não confia mais em Beatriz. Jacira desconfia de Creiton. Ronaldo sugere que Lígia está com ciúmes de Raimundo. Juliano e Raimundo se enfrentam por conta de Marlene. Iolanda se incomoda ao ver Ulisses com Glorinha. Juliano denuncia os passaportes falsos de Basílio e Beatriz à polícia. Basílio descobre que os passaportes sumiram. Beatriz encontra os passaportes em seu armário, e o delegado exige que ela abra a porta.

Sexta-feira, 21 de março