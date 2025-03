Renata já esta na Vitrine e ouve público de shopping lotado

Renata, do BBB 25 (Globo), está lendo mensagens e interpretando as falas do público que apareceu hoje no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para prestigiá-la.

O que aconteceu

Renata passará algumas horas na tarde de hoje ouvindo o público antes de voltar para a casa do BBB 25 (Globo).