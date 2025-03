Quem mais enfrentou Paredões em dois meses de BBB 25?

Número de Paredões: 1 (8ª berlinda)

Quem nunca esteve em risco

Alguns participantes conseguiram escapar do Paredão e nunca sentiram o medo de serem eliminados. Eva, João Pedro, João Gabriel, Joselma e Maike não estiveram em nenhuma berlinda até agora.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas