Ator de novelas dirige carrinhos na Globo e sonha fazer um grande vilão

O caminho, porém, não foi tão simples: inicialmente, em 2002, ele trabalhou como carregador de cenários. "Quando eu falava que era ator, as pessoas riam. Diziam: 'Ator? E está aqui carregando madeira? Você é atordoado'. Mas eu nunca desisti".

A promoção para motorista de carrinhos elétricos o aproximou ainda mais dos bastidores das novelas. "Minha rotina nos Estúdios Globo varia conforme as produções. Trabalho 8 horas e 20 minutos por dia, de segunda a sábado, mas quando há demanda, faço horas extras. E sempre que estou em algum projeto e transporto atores com quem já atuei, eles acham incrível a minha história e entendem a luta, porque sabem como é difícil se manter na carreira."

Sua última novela inteira foi "Fuzuê" (2023), onde interpretou Mamba, o copeiro da vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Recentemente, também fez uma aparição em "Mania de Você" como o entregador Patrício. Além disso, gravou uma pequena participação no filme "Fábrica de Sonhos", que deve estrear em abril, dentro das comemorações de 60 anos da Globo.

A arte me escolheu desde pequeno... Fui assistir a uma peça de teatro no Sesc e saí de lá com a certeza de que queria ser ator. Depois que terminei o ensino fundamental, embarquei nessa área. Sempre quis fazer TV, e a Globo era um sonho.

Vinicius Soares

Ele conta a Splash que sua trajetória é reconhecida por colegas de cena, como Giovana Cordeiro, a protagonista de "Fuzuê". "Um ano depois do término das gravações, eu estava levando ela no carrinho elétrico. Tiramos uma foto, postei o antes e depois, e ela repostou com um texto lindo, dizendo que admirava minha coragem e torcia muito por mim".

Também ressalta que o apoio vem dos bastidores. "A produtora de elenco Elaine Macedo me deu várias oportunidades. Primeiro, em 'Kubanacan', depois em 'Beleza Pura'... O diretor Rogério Gomes, o Papinha, também soube da minha história e me escalou para uma novela. Foram pessoas que me estenderam a mão."