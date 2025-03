Qual o melhor filme de Tarantino? O próprio diretor elege seu preferido

Com uma obra elogiada pela crítica e premiada, sendo dois Oscars de Melhor Roteiro Original (1995 e 2013), Quentin Tarantino, 61, elegeu o melhor entre os filmes que criou.

O que aconteceu

"Cães de Aluguel" (1992) foi escolhido por Tarantino como o seu melhor projeto no cinema. A afirmativa aconteceu no final dos anos 2000 em uma entrevista a Charlie Rose, reeditada recentemente pelo portal Far Out Magazine.