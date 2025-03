'Belo vai ser pai': público mente para Renata na Vitrine do Seu Fifi

O público que foi à Vitrine do Seu Fifi do BBB hoje levou muitas informações para Renata — nem todas elas, no entanto, são verdade.

O que aconteceu

Uma espectadora levantou um cartaz dizendo que Belo será pai. O cantor é ex-marido de Gracyanne Barbosa, que participa como camarote da edição.

A informação, no entanto, não procede. O cantor não fez nenhum anúncio de paternidade; sua namorada, a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, também não se pronunciou.