Protegeram Vitória? Globo faz o melhor para o BBB 25, diz Saryne

Às vezes prejudica a pessoa, né? Ela achando que a Vitória não é nada aqui fora. "Ah, não é nada, é só por causa da Juliette, ela não tem uma torcida própria". E aí se lasca, né?

Bárbara Saryne

Em determinado momento do dia, uma pessoa usou uma placa para tentar dizer para Renata que Vitória seria protegida pela Globo. Naquele momento, a produção pediu para que a bailarina mudasse de lugar. Leão acredita que não existe uma proteção sobre a atriz, mas ela tem um papel de destaque depois de ter sido vítima no embate contra as irmãs Thamiris e Camilla.

Eu acho que a produção sempre vai torcer para o que é melhor para o programa, para o que vai render mais. Eu não acho que eles protegem os personagens simplesmente porque eles querem proteger. Eles protegem a história do programa. E como a Vitória foi uma das poucas que teve uma história em algum momento, é óbvio que a direção não queria que ela saísse naquele momento

Bárbara Saryne

