Presa nos EUA, atriz de 'American Pie' alega maus-tratos: 'Fui acorrentada'

Jasmine Mooney, 35, afirma estar sendo tratada de forma desumana pela imigração dos EUA desde que foi detida na fronteira com o México, em 3 de março.

O que aconteceu

A atriz canadense procurou a Agência de Imigração e Fiscalização Alfandegária dos Estados Unidos (ICE) para tentar renovar seu visto no país e acabou detida. "Eles me disseram que eu não era uma trabalhadora porque não tinha um papel timbrado adequado entre meus documentos", detalhou ela ao canal ABC News.

Atualmente, Jasmine está presa em um complexo em San Luis, no Arizona, onde afirma lidar com péssimas condições de alojamento. "Fui colocada em uma cela e tive que dormir em um colchonete, sem cobertor, sem travesseiro, com uma folha de alumínio enrolada sobre meu corpo como um cadáver por dois dias e meio."