Público aconselha Renata aos gritos: 'Gracyanne falsa, Aline doida'

Renata, do BBB 25 (Globo), tem escutado conselhos do público hoje no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A sister está em uma espécie de "casa de vidro", lendo mensagem e ouvindo o público que foi prestigiá-la ao vivo. Ela foi eleita para estar nesta "Vitrine do Seu Fifi", nova dinâmica da edição, e deve voltar para a casa ainda hoje.