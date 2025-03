As polêmicas de Rafael Cardoso: de vícios e traição à mensagem para menor

Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem. E quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava 'nossa, o que é que eu estou fazendo da vida?' .

Rafael Cardoso, em entrevista a Roberto Cabrini

A ex-atriz mirim falou sobre o assunto pela primeira vez nesta semana em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, por Metrópoles. Duda tinha trabalhado com Cardoso na novela "A Vida da Gente", em 2011, quando só tinha 6 anos.

A própria Duda Wendling contou que recebeu mensagens do ator "do nada". "[Tirando o período da novela quando eu tinha 6 anos] a gente nunca mais se encontrou. Até que, do nada, eu estava dormindo, minha mãe tinha acesso ao meu Instagram nesse época, e ela me acordou. Era 2h, 3h da manhã, e ele começou a me mandar mensagem no temporário. Não tinha nada apelativo [nas mensagens], mas era estranho, por eu ser menor de idade e o cara ter me conhecido quando eu tinha 6 anos de idade".

De qualquer forma, o tipo de mensagem não foi de safadeza, nem nada disso. Mas se eu tivesse dado corda, acho que teria sido. Pelo fato de ele perguntar quem mexia no meu Instagram, se era eu mesma que estava vendo as mensagens, pediu foto pra comprovar que estava falando comigo.

Duda Wendling, ex-atriz mirim

Duda Wendling disse, em 2022, que dois dos preparadores do elenco infantil do SBT eram pedófilos Imagem: Reprodução/YouTube

Vícios

O ator também falou sobre seu vício em álcool, drogas e sexo. Na Record, ele disse que não pode errar: "Não estou curado. E, se errar de novo, não terei outra oportunidade".