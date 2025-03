'Oscar' do mercado erótico celebra revolução do prazer e Geração Z

Com mais de 100 sabores de géis para sexo oral, vibradores de alta tecnologia e bonecas realísticas equipadas com inteligência artificial, o mercado erótico brasileiro se reinventa e expande. De olho na Geração Z, que busca prazer sem tabus, a maior premiação do setor, o Prêmio Mercado Erótico Sensual & Bem-Estar Íntimo, reconhece essa nova era do prazer e do bem-estar em uma noite de gala em São Paulo, marcada por glamour, homenagens e inovação.

O evento acontece no dia 20 de março, no High Eventos, e marca a nona edição do prêmio, considerado o "Oscar do mercado erótico". Pela primeira vez, a cerimônia será aberta ao público, permitindo que qualquer pessoa desfile pelo tapete vermelho ao lado de grandes nomes do setor.

Ao todo, serão entregues 30 troféus, em uma colaboração entre Playboy Brasil e o Prêmio Mercado Erótico, reconhecendo destaques em categorias como eventos, produtos, influenciadores, atrizes e sex shop.