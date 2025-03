Passado difícil: o que aconteceu com Yara Cortes, de 'História de Amor'?

Yara Cortes como Chica Bandeira, na série 'O Bem Amado' (Globo) Imagem: Divulgação/Globo

"A Viagem" (1994) e "História de Amor" (1995) foram as últimas novelas de Yara Cortes. Em 1998 e 1999, porém, participou de episódios do extinto Você Decide.

Yara Cortes preferia se dedicar a um personagem só. Por isso, a atriz raramente conciliava trabalhos no teatro e na televisão. No cinema, ela teve uma presença singela, com papéis em seis filmes.

Não teve filhos e nem se casou. Sempre com a vida discreta, viveu seus últimos anos em um pequeno apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde criava dezenas de pássaros.

A atriz morreu em 17 de outubro de 2002, aos 81 anos. A causa oficial da morte foi insuficiência respiratória aguda ocasionada pelo câncer de pulmão.