Não há polêmica: Vitória 'real' sempre quis ser interpretada por Montenegro

Qual a história de Joana da Paz?

Joana da Paz comprou uma câmera e registrou vários crimes que aconteciam em frente a sua casa, no Rio. A aposentada compartilhava as imagens com o jornalista Fábio Gusmão, interpretado no longa por Alan Rocha sob o nome de Flávio Godoy. As fitas, entregues ao repórter, levaram a denúncias que resultaram na prisão de moradores da região e PMs envolvidos com narcotráfico.

A idosa foi então jurada de morte pelos criminosos e, por isso, ficou sob proteção do Estado. Ela teve sua identidade escondida até 2023, quando morreu, e seu verdadeiro nome foi revelado. Até então, os jornais a chamavam de Vitória da Paz.

Expectativa

Gusmão diz estar empolgado com o lançamento de "Vitória" e com a expectativa é levar a história de Joana da Paz a mais pessoas. "Espero que consigam se emocionar com a obra. [...] É a oportunidade de assistir a uma história de uma mulher guerreira, corajosa, que nunca se vitimiza, apesar das dificuldades e de ter passado por diversas violências", explica para Splash.

