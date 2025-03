MP investigará Baby do Brasil por fala sobre perdão a abusadores em culto

Ratier também rechaçou discurso de "cura gay" que foi feito dentro de sua balada e afirmou ser um defensor da comunidade LGBT+. "Essa coisa de 'cura gay' não tem nada a ver com o que fiz até hoje, Óbvio, aconteceu dentro do clube e eu respondo por isso. Essa repercussão causou uma coisa que não tinha [sido planejado], o teor [do culto] não era abordar esses temas. Estou passando um momento difícil com minha esposa e ter que responder coisas das quais não falei e não concordo... Mas estou tranquilo porque sei do meu posicionamento, de como eu me posicionei e me posiciono. Ter me convertido não muda meu posicionamento sobre isso. Na D-Edge os gays são bem-vindos".

Splash entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil para pedir posicionamento, mas a cantora não quis se manifestar. A reportagem também pediu posicionamento da D-Edge referente a ação da deputada e à iniciativa do MPSP em investigar o caso. Se as respostas forem envidas, esta matéria será atualizada.