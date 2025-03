Meryl Streep vive romance 'completamente inesperado' após série, diz site

Meryl Streep, 75, e Martin Short, 74, estariam vivendo um romance.

O que aconteceu

Fontes revelaram que os astros, que vivem um par romântico na série "Only Murders in The Building" (Disney+), também estão juntos na vida real há mais de um ano. Segundo o Page Six, o relacionamento foi "completamente inesperado" por pessoas próximas ao casal.

Os próprios artistas também se surpreenderam, já que não procuravam um relacionamento quando começaram a sair. "Meryl não conseguiu evitar se apaixonar por Martin. Ele é um cavalheiro, ele a faz rir e é uma pessoa positiva em todos os sentidos. Ela ama estar ao lado dele", comentou um informante.