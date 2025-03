Marido e filho de Vilma pedem que Renata se aproxime de brother

Douglas Almeida, o filho de Vilma, 68, e Carlos Alberto Almeida, o marido da participante, visitaram Renata, 33, na Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Moradores do Rio de Janeiro, pai e filho foram até o Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, passar algumas informações para aliada de Vilma. Logo que chegaram, a multidão gritou o nome do marido da veterana: "Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos". Diante dos gritos, Renata se deu conta que os familiares da nutricionista estavam ali.