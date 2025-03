Mariana Goldfarb desabafa sobre seu corpo: 'Não queria estar em outra pele'

Mariana Goldfarb, 34, comentou sobre sua relação com seu corpo e autoestima.

O que aconteceu

A modelo afirma que com a maturidade, sua autoestima melhorou. "A maturidade é uma bênção! A gente não só envelhece, mas amadurece com o autoconhecimento e se apossa de si. As minhas questões relacionadas ao corpo ficaram para outra Mariana. Agora estou confortável onde estou e na minha pele. Não queria estar em outra pele. É também sobre poder aceitar esses fluxos da vida, abraçar e compartilhar para que a gente consiga tirar os tabus de assuntos mais delicados", disse em entrevista à Quem.

Em relação às críticas, Mariana pontuou que não se incomoda com as construtivas." O problema não é a crítica. A gente pode usar a crítica como combustível para crescer. É natural e está tudo bem com a crítica. O problema é quando ela vem com a maldade e crueldade, quando você sente que não é para o seu crescimento, mas que é para que você justamente não cresça. Aí é chato", explicou.