Mãe de Guilherme critica jogo de Maike e Gracyanne: 'Cada um por si'

Carmen Lucia, 54, a mãe de Guilherme do BBB 25 (Globo), aproveitou as férias no Rio de Janeiro para ver Renata no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, hoje.

O que aconteceu

Em entrevista ao Splash, Carmen disse estar confiante com o jogo do filho. "Todo mundo admirando meu filho, achando que ela tá jogando bem e sendo coerente no jogo", afirmou.