Mãe de Eva viaja até RJ para passar recados para Renata: 'Ela está confusa'

Pela primeira vez no BBB, um participante do reality foi escolhido para receber informações de fora da casa. Renata foi a mais cotada, com 27,28% dos votos.

O que aconteceu

Ela saiu do programa na manhã desta quinta (13) para um dia de confinamento na "Vitrine do Seu Fifi", uma espécie de casa de vidro no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante todo o dia, Renata vai receber recados do público presente no local e também de quem mandar mensagens pela internet - ele recebeu um tablet para ler os recados.