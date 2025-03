Lígia dará o melhor presente da vida aos três filhos em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (13) de "Garota do Momento" (Globo), os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai. O dono da agência de publicidade está cordial com a ex-mulher, algo que nunca aconteceu desde que ela abandonou o casamento.

Em seguida, Teresa e Clarice não perdem tempo e questionam Lígia sobre Raimundo. Será que a cantora está sentindo algo pelo ex-marido?