Justin Bieber surpreende fãs com desabafo: 'Sempre me senti indigno'

Justin Bieber, 31, fez um desabafo surpreendente em suas redes sociais na tarde de hoje.

O que aconteceu

O cantor publicou uma mensagem falando sobre não se sentir digno das coisas que conquistou. "As pessoas me disseram toda a minha vida: 'Justin, você merece tudo isso'. Mas eu sempre me senti indigno. Como se eu fosse uma fraude. Como se, quando as pessoas me dissessem que eu mereci algo, eu me sentisse dissimulado", afirmou ele, por meio dos stories de seu Instagram.

Justin confessou que se sente "despreparado e desqualificado" e que as pessoas não enxergam seus defeitos. "Eu pensava: 'Se eles [pessoas em geral] pudessem ouvir meus pensamentos. Se eles soubessem o quão mesquinho e egoísta eu sou, não diriam isso'. Se você se sente dissimulado, bem-vindo ao clube. Eu me sinto despreparado e desqualificado a maior parte do tempo."