Jodar brinca após olhar 'estranho' para Sabina na Globo: 'Não bate bem'

No perfil do Hugo Gloss, parceiro do UOL, Jodar brincou com a situação: "Minha teoria é que ele não bate bem desde que tomou a vacina no ossinho", escreveu ele deixando um emoji de diabinho roxo seguido de três emojis de riso.

Comentário de Alessandro Jodar sobre 'careta' ao vivo na Globo Imagem: Reprodução/Instagram

No X, uma telespectadora perguntou: "E esse olhar no final da participação do Jodar no BDSP?". Ele respondeu: "Ficou muito dramático!!! Eu estava vendo que a próxima notícia era de um crime bizarro de uns caras falsificando azeite, com óleo adulterado.... e saiu essa careta aí", justificou.

Sabina Simonato não comentou a repercussão do vídeo até o momento.