Helicóptero de Neymar é visto em festa com mulheres; staff alega empréstimo

O helicóptero de Neymar Jr., 33, foi visto em um chácara em Araçoiaba, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, em uma festinha com mulheres e amigos do atleta. A assessoria do jogador afirma que ele "não estava no local", mas admite que a aeronave "pode" ter sido vista no local.

O que aconteceu

Helicóptero de Neymar foi visto em uma chácara reservada. No local, estaria, supostamente o atleta na companhia de uma jovem não identificada, amigos dele e outras mulheres. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

Neymar não estava na chácara, afirma a assessoria. A Splash, a equipe do atacante do Santos disse que "avisou" ao portal Leo Dias que o jogador "não estava presente no local". Quanto à aeronave, a assessoria alegou que o atleta costuma "emprestá-la", por isso ela "pode ser vista em vários lugares".