Gretchen já foi criticada pela aparência e por ter a 'vagina grande'

Gretchen, 65, é comumente alvo de ataques e comentários maldosos nas redes sociais por sua aparência. A cantora, no entanto, não se deixa abater pelos críticos, rebate as palavras mais ácidas e exalta o amor próprio.

O que aconteceu

Recentemente, Gretchen bloqueou um internauta que fez comentário etarista. Cantora se incomodou com a seguidora que disse que, pra sua idade, "ela está bem", e afirmou que essa pessoa não pode ser considerada sua fã, porque "morre de inveja" dela.