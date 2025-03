BBB 25: Gracyanne lembra aniversário de casamento com Belo: '5 dias'

Na sequência, Gracyanne contou ter confundido "março" com "maio" e se corrigiu. "Estou achando que a gente está em maio, já estou lá na frente. Não, em maio já estamos em casa".

Ontem a sister comentou seu estado civil com o ex-marido. "Casada, mas não casada."

A influenciadora e Belo foram casados por 16 anos e se separaram em 2024. Belo atualmente namora a modelo Rayanne.

