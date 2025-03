Gracy questiona Guilherme sobre possível voto: 'Sinto que sou sua opção'

Gracyanne: "Eu sinto que sou sua opção de ir para o Paredão. E já falei pra você que isso é tranquilo. Só queria saber se é só relacionado ao jogo ou se você tem alguma coisa sobre minha conduta aqui dentro".

Guilherme: "Só relacionado ao jogo".

Gracyanne: "Porque eu, de fato, gosto de você. E se for algo relacionado à conduta, eu gostaria de saber".

Guilherme: "É só relacionado ao jogo. E se for preciso isso acontecer [votar nela], vai ser com muita dor no coração, porque eu gosto muito de você. Mas eu sinto que eu preciso, aqui dentro, manter as coisas que eu falo. Não sei se você lembra, mas teve uma conversa depois do Anjo, que a gente sentou no sofá e eu deixei claro que a minha ordem de prioridade de voto era Camilla, Thamiris, depois vinha você e a Vitória. Só que a Vitória, a minha relação com ela, só foi crescendo. Eu tenho muito medo de fugir das coisas que eu falo aqui dentro. Então é mais só por uma questão de jogo mesmo, de a gente estar de lados opostos. Mas eu sei que o que você sente é verdadeiro o que eu sinto, e eu sei que o que você sente por mim é verdadeiro. É só jogo".

Por fim, Gracyanne agradeceu e os dois se abraçaram.

LIVES