Fãs se revezam em mutirão e esperam que Renata leve informações para o BBB

"A gente leva isso muito a sério. Não é só torcer, é estratégia, dedicação. Nosso grupo é pentacampeão, e queremos ganhar de novo", afirma Patrícia Tavares, artesã e uma das administradoras da torcida.

Assim que o programa vai ao ar na TV aberta, os membros debatem a edição e votam no seu pódio ideal. No momento, os favoritos são Vilmoca, Eva e Renata. A escolha inicial incluía Diogo, mas, segundo Patrícia, ele perdeu o rumo no jogo e sua torcida se tornou "tóxica".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas