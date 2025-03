'F1': Filme promete ser a 'produção de corrida mais realista já lançada'

"F1", novo filme de ação focado em Fórmula 1, ganhou o seu trailer hoje e apresenta um piloto veterano do esporte, vivido por Brad Pitt, de volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe, interpretado por Damson Idris. O longa é produzido por Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, e, durante evento de imprensa do qual Splash esteve presente, prometeu que este será o filme mais sobre corrida de carros mais autêntico a chegar aos cinemas.

O filme foi filmado durante as corridas de F1 ao longo de uma temporada, e com Joe [Joseph Kosinski, o diretor] no comando, o público ao redor do mundo vai se sentir como se estivesse na pista e no assento do motorista.

Lewis Hamilton

O longa, que chega aos cinemas no dia 26 de junho de 2025, conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra. "Você pode até reconhecer alguns rostos familiares do mundo das corridas de Fórmula 1", disse o piloto.