Após embates no Sincerão do BBB 25, Delma e Vilma se reconciliam

Na madrugada desta quarta-feira (13), durante a Festa do Líder no BBB 25, Delma e Vilma selaram a paz após os embates que tiveram no último Sincerão. As sisters conversaram sobre os desentendimentos e demonstraram disposição para seguir no jogo sem ressentimentos.

O que houve

Vilma comentou sobre a situação que a levou a se sentir injustiçada. "Joselma do céu, quando você me chamou, eu fui até resmungando. Falei assim: 'Meu Deus, mas o que eu fiz?'. Porque, realmente, eu estou bem com você", afirmou.